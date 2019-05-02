Çalık Denim Sürdürülebilir Moda Konferansı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Çalık Denim'in desteğiyle moda dünyasında sürdürülebilirlik, teknoloji ve insan hakları ile ilgili eğitim girişimi ve konferans dizisi olan Study Hall, Londra’da gerçekleştirildi.

Çalık Denim'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kültür Olarak Sürdürülebilirlik" temasıyla dördüncüsü düzenlenen, alanında önemli isimleri konuk eden Study Hall Konferansı, Fashion Revoluiton Haftası'nda Londra Central Saint Martins Tasarım Koleji'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Study Hall'in Birleşmiş Milletler ile ortaklık imzasından sonra gerçekleşen ilk uluslararası etkinliğe, Çalık Denim'in yanı sıra Adidas, Youtube, G-Star Raw gibi global markalar da destek verdi.

Study Hall, daha önce düzenlenen etkinliklerde olduğu gibi bu yıl da aktivistleri, akademisyenleri, sanatçıları, moda ve tekstil üretiminin önde gelen endüstri uzmanlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte, "Kültür Olarak Sürdürülebilirlik" teması altında, sorumlu kaynak üretme ve üretim, döngüsellik ve tasarımdaki özgünlük konuları ele alındı.

Etkinlik kapsamında, moderatörlüğünü The Bear Scouts’tan Dio Kurazawa'nın yaptığı "Dünya İçin İyi, İnsanlar İçin İyi" temalı oturum gerçekleştirildi. Panelistler, "Döngüsellik Nasıl Yol Gösterebilir: Tedarik Zincirinde Tartışmayı Nasıl Harekete Geçirebiliriz?" sorusu çerçevesinde görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

- "Yıkanmış gibi görünen kumaşlar üretebiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık Denim Pazarlama Müdürü Pınar Demirel, geliştirdikleri sürdürülebilir teknolojilerin ne olduğunu açıklamadan önce bunu neden yarattıklarını aktararak, "Çalık Denim'de sorumlu modaya katkıda bulunmak için çok fazla somut yol deniyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bu perspektif doğrultusunda, tedarik zincirinin sonraki aşamalarında da çevresel etkileri en aza indiren süreçler yaratmaya çalıştıklarını aktaran Demirel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geliştirdiğimiz teknolojiler bu inançla ortaya çıkıyor. Örneğin Laundry Less teknolojisi ile yıkanmış gibi görünen kumaşlar üretebiliyoruz. Bu sayede, normal şartlarda tedarik zincirinde bizden bir sonraki aşamada gerçekleşen yıkama işlemini ortadan kaldırabileceğiz."

Demirel, geliştirdikleri D-Clear teknolojisiyle, indigo boyamada yüzde 40 daha az su, terbiye işlemi sırasında, geleneksel denim ile karşılaştırıldığında, yüzde 83 daha az su tükettiğini vurguladı.

Denim kumaşta metre başına kullanılan kimyasal maddenin hacmini 150 gramdan 9 grama düşürdüklerini aktararak ki bunun yüzde 94 oranında azalma anlamına geldiğini ifade etti.

Demirel, "Çalık Denim olarak 2023 yılına kadar koleksiyonlarımızın yüzde 75'ine, 2025'e kadar yüzde 100'üne D-Clear teknolojisini entegre etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu bizim taahhüdümüz." kaydetti.

Açıklamada sıradaki Study Hall konferanslarının 22 Ağustos'ta Google İş birliği ile San Francisco'da, 31 Ocak 2020'de New York'ta Birleşmiş Milletler'de gerçekleşeceği belirtildi.