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Çalık Denim’den geleceği konuşturan etkinlik

- Çalık Denim’in "Ever Evolving (Daima Gelişmek)" mottosundan esinlenilerek, her yıl düzenlenmesi planlanan "Ever Evolving Talks" etkinliğinin ilki, Amsterdam’da gerçekleşti - Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici: - "Sadece markamızı değil aynı zamanda markamızın içinde bulunduğu sektörü de ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Çalık Denim’den geleceği konuşturan etkinlik
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İSTANBUL (AA) - Çalık Denim’in "Ever Evolving (Daima Gelişmek)" mottosundan esinlenilerek, her yıl düzenlenmesi planlanan "Ever Evolving Talks" etkinliğinin ilki, Amsterdam’da gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen premium denim üreticileri arasında yer alan Çalık Denim, sektördeki öncü kimliğiyle geleceğe ilişkin görüş ve düşüncelerin ortak bir platformda gündeme getirilmesini sağlamak üzere "Ever Evolving Talks by Calik Denim" adını verdiği bir etkinlikler dizisi başlattı. Serinin ilk etkinliği Theater Amsterdam’da yapıldı.


- "Yeni konseptle öncü kimliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz"


Etkinlikte katılımcılara seslenen Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici, "Denim sektöründe 30 yılını geride bırakan ancak daima inovasyona, yenilikçi fikirlere yatırım yapan, genç ve dinamik bir şirket olan Çalık Denim’in mottosu, Ever Evolving yani daima gelişmek… Sadece markamızı değil aynı zamanda markamızın içinde bulunduğu sektörü de ileriye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla önde gelen konuşmacıların tecrübelerini ve geleceğe dair öngörü ve çalışmalarını paylaşacakları Ever Evolving Talks by Calık Denim adlı etkinlik serilerini düzenlemeye başladıklarını aktaran Yenici, "Sektörü sürdürülebilir bir geleceği taşıyabilmek adına hayata geçirdiğimiz bu yeni konseptle, süregelen etkinliklere yeni bir soluk getirmeyi ve öncü kimliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "İşlerin basit görünmesi için çok iş gerekiyor"


Etkinliğin ana konuşmacılarından olan Apple eski Kreatif Direktörü Ken Segall yalınlık ve inovasyonun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basitlik diye bir şeyin olmadığını, sadelik algısının bulunduğunu belirten Segall, "İşlerin basit görünmesi için çok iş gerekiyor ve bence amaç da bu. Sonunda gerçekten önemli olan tek şey, müşteriye basit görünüp görünmeyeceği..." ifadelerini kullandı.

Dünyada giyilebilir Teknoloji dünyasında en etkili 100 isim içinde anılan Matthew Drinkwater ise, ürünlerin yıkanabilir & güvenilir, üretilebilir, rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılabilmesinin ve sürdürülebilir olmasının giyilebilir teknoloji söz konusu olduğunda en büyük zorluklar olduğunun altını çizdi.


- Uzmanlar geleceğin dünyasını konuştu


London College of Fashion’ın Moda İnovasyon Ajansı Yöneticisi Matthew Drinkwater ise moda endüstrisinin geleceğini etkileyecek giyilebilir teknoloji trendleri hakkında görüşlerini paylaştı. Whetston Stratejik Öngörü Firmasının kurucusu Thimon de Jong da Y ve Z kuşaklarının satın alma tercihleri ve davranışları hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca G-Star Raw Denim ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Adriana Galijasevic, Sardin.co kurucusu Rune Orloff, Wrangler Sürdürülebilirlik Direktörü Roian Atwood ve Zedonk kurucusu Marcia Lazar’ın "Marka açısından sürdürülebilirlik", ALYX markasının kurucusu Matthew Williams, The Brooklyn Circus Kreatif Direktörü Ouigi Theodore ve Art Comes First markasının kurucu ortakları Sam Lambert ile Shaka Maidoh’un "Modanın Geleceği" konularını ele aldı.

Highsnobeity Dijital Moda Editörü Alec Leach, Ex Iinfinitas kurucusu ve tasarımcısı Lucas Vincent, Willy Chavarria kurucusu ve tasarımcısı Willy Chavaria’nın ve Avery Dennison Yaratıcı ve Marka İş Birlikleri Uzmanı Izzy Joly’nin "İş Birliğinin Gücü" konularında görüşlerini paylaştığı oturumlar düzenlendi.





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Anahtar Kelimeler:
Çalık DenimEver Evolving Talks By Calik DenimHamit Yenici
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