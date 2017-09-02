Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Çalınan hayvanlarını bulan jandarmaya sevgisini sarılarak gösterdi

- Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvanları çalınan besici, 23 büyükbaş hayvanını bulan jandarma ekibine uzun süre sarıldı

Çalınan hayvanlarını bulan jandarmaya sevgisini sarılarak gösterdi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvanları çalınan besici, kısa sürede hırsızları yakalayarak hayvanlarını bulan jandarma ekibine sevincini sarılarak gösterdi.

Akören Köyü'nde yaşayan ve besicilikle uğraşan Zülkifli Topal, bayram sabahı ahırdaki 23 büyükbaş hayvanının çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, Samsun'un Ladik ilçesinde hayvan sevkiyatı için araç kiralanacağı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçerek bölgede çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda Ladik kırsalında Samet Ç, Fevzi A. ve Şafak A. çalınan hayvanlarla birlikte yakalandı.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Besici Topal, çalınan hayvanlarının kısa sürede bulunarak kendisine teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu, jandarma ekiplerine sarılarak gösterdi.

Ekiplere teşekkür eden Topal, "Hayvanların çalındığını görünce Jandarmaya ihbarda bulundum. O dakika bize yakın bir yolun üzerinde oldukları için hemen geldiler, Bize destek verdiler, 10 araba ile birlikte takibe gittik. Ayak izi ve hayvanların pisliklerini kontrol ederek tüm araziyi aradık. Köydeki MOBESE kameralarına baktık. Köyde olmadıklarını anladık. Ardından Ladik tarafına gittiklerini duyunca o bölgeye doğru Jandarma ile arayarak gittik. Ladik ve Kavak bölgesi arasında bulundu hayvanlarımız. Jandarma ekipleri, onlar olmasa bizim bulma imkanımız yok. Allah razı olsun onlardan." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AmasyaHayvan HırsızlığıSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5