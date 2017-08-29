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Çalınan kurbanlık sahibine teslim edildi

- Çankırı'dan Zonguldak'a hayvan satışı için gelen bir kişinin, 650 kilogram ağırlığında ve 10 bin lira değerindeki çalınan kurbanlığı, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

Çalınan kurbanlık sahibine teslim edildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta hayvanını satmak üzere pazara gelen kişinin, 650 kilogram ağırlığında ve 10 bin lira değerindeki çalınan kurbanlığı, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Mithatpaşa Mahallesi 69 Ambarları mevkisindeki hayvan pazarına Çankırı'dan satış için gelen Metin Karakaya (62), 4 gün önce kurbanlığını yerinde bulamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık şüphesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmanın ardından çalınan kurbanlık, hayvan pazarına yakın bir evin ahırında bulundu.

Evin sahibinin aynı zamanda hayvan pazarında çalıştığını belirleyen ekipler, şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.

Daha sonra çalınan kurbanlık ekiplerce sahibine teslim edildi.

Kurbanlık sahibi Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklama, ineğinin bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kurbanlığı bulan polislere teşekkür eden Karakaya, "Bulduğumuzda ayaklarını bağlamışlar. Aç kalmış ve küpesini kesmişler. 4 gündür üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayvana ihtiyacımız vardı. Bizler de çocuklarımıza bakıyoruz. Kurbanı alan kişiyi çalındığına dair nasıl ikna edecektim? Bu sefer o da ben de mağdur olacaktık." diye konuştu.

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