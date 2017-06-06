Çalınan otomobiller törenle sahiplerine teslim edildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 30 çalıntı otomobilden 11'i, törenle sahiplerine teslim edildi.

Ankara ve çevre illerden çalınan otomobillerin Kırıkkale'de şasi numaralarının değiştirildiği bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekiplerin, Sanayi Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, M.K, O.S. ve M.V. gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda farklı zamanlarda birçok adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli illerden çalındığı belirlenen 30 otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Otomobiller sahiplerine teslim edildi

Arpalıkçukuru mevkisinde bulunan polis yediemin deposunda, ele geçirilen otomobillerin sahiplerine teslimi için tören düzenlendi. Törende, motor ve şasi numaraları değiştirilen otomobillerden 11'i sahiplerine teslim edildi. Diğer otomobillerin sahiplerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Aracını Ankara'dan teslim almaya gelen Muzaffer Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Keçirören'de 4 Ocak'ta evinin önünde aracının çalındığını söyledi.

Kırıkkale Emniyetine teşekkür eden Toprak, "Bizim mağduriyetimizi giderdikleri için müteşekkirim, minnettarım. Aracımı buldum. Bazı eksiklikleri var. Motor ve şasi numarası değişmiş. Başkasına satılmış, başka plaka takılmış. Böyle bir şebekenin yakalanması bizleri sevindirdi. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Yiğit ise Keçiören'de 9 Ocak'ta evinin önünde aracının çalındığını ifade etti.

Aracının yaklaşık 5 aydır arandığını dile getiren Yiğit, "Allah'a çok şükür aracım bulundu. Ufak tefek eksikler var. Buna şükür. Araçların bulunmasında emeği geçen polislere teşekkür ediyorum." dedi.