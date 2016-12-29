Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Çalıntı aküleri internetten satmaya çalışırken yakalandılar

- Konya'da 23 araçtan çaldıkları aküleri internetten satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Çalıntı aküleri internetten satmaya çalışırken yakalandılar

KONYA (AA) - Konya'da 23 araçtan akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çumra ilçesindeki farklı mahallelerde yaşanan akü hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden faydalanan polis, zanlıların Gökhan İ. ve Seyit B. olduğunu belirledi.

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlıların, 23 araçtan çalınan aküleri internetten satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan İ. ve Seyit B. adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AküHIRSIZLIKInternetKonya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.