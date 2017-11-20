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Çalıntı otomobil ile marketi soydular

- Bağcılar'da, önceden çaldıkları otomobil ile geldikleri marketi soyan 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Çalıntı otomobil ile marketi soydular

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da, önceden çaldıkları otomobil ile gelen 4 zanlı bir marketi soyarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Bağcılar Caddesi'nde bulunan bir markete otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 4 zanlı, önce iş yerinin kapısının kilidini kırıp markete girmeye çalıştı.

Kilidi açamayan zanlılar, bu sefer iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Hırsızlar, markette bulunan sigaraları alarak geldikleri otomobile yüklemeye başladı. Bu sırada şüphelilerden biri içeride bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı ancak kasanın kilidinin açılmaması üzerine zanlılar, geldikleri araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların kullandıkları otomobilin plakasından aracın çalıntı olduğunu belirledi.

Bir süre olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
BağcılarHIRSIZLIKMarket
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