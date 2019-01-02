"Çalışkan Kadın Arılar"ın ürünleri sofraları süslüyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı farklı köylerde yaşayan kadınlar, "Çalışkan Kadın Arılar" adıyla kurdukları kooperatifle ürettikleri yöresel ürünleri ekonomik değere dönüştürdü.

Evde ürettikleri yöresel ürünleri Türkiye'ye tanıtmak ve bu ürünleri ekonomik değere dönüştürmek isteyen 20 köylü kadın, bir araya gelerek "Çalışkan Kadın Arılar" adıyla kooperatif kurdu. Merzifon'un farklı köylerinde yaşayan girişimci kadınlar, ürettikleri yöresel ürünleri "Amesia" markasıyla Türkiye geneline pazarlıyor.

Kooperatif bünyesinde üç köyde kurulan dört atölyede katmer, peynir, reçel, marmelat üreten kadınlar, bunları Samsun ve Amasya'daki şubelerinin yanı sıra internetten ve marketlerden tüketiciye ulaştırıyor.

Girişimci kadınlardan Medine Alkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 kadınla çıktıkları yolda başarı sağladıklarını, bugün üye sayısının 100'e ulaştığını söyledi.

Kendi özgürlüklerini kazanmak ve ürettikleri yöresel ürünleri herkesin tatmasını istedikleri için bu yola çıktıklarını dile getiren Alkoç, şöyle devam etti:

"Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin duyurusuyla bir araya geldik. Önce birbirimizi tanıdık, kooperatifçiliği ve birlikte hareket etmeyi öğrendik. Daha sonra 'Ne yaparız?' diye düşündük ve yöresel ürünlerimizi üreterek halkın beğenisine sunmaya karar verdik. Ürünlerimizi üretip fuarlara katıldık. Ürünlerimiz beğenilince yolumuzda ilerlemeye devam ettik. Eşlerimiz ilk başta bu işi beceremeyeceğimizi düşündü. 'Kooperatifçiliğin ne olduğunu biliyor musunuz? Evde oturmakla kooperatifçilik yapılmaz.' dediler ama biz başaracağımıza inandık ve başardık."

- "Kadınların bakış açısını değiştirdik"

Bütün kadınlara hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden Alkoç, şunları söyledi:

"Biz hayalimizin peşinden gittik. Pek çok kadına umut olduğumuzu düşünüyorum. Çevremizdeki kadınların hayallerini, bakış açılarını, en önemlisi de çocuklarımızın bakış açısını değiştirdik. Eskiden çocuklar köyde yaşamak istemiyordu ancak şimdi, 'Anne okuyup geliriz, asgari ücretle çalışacağımıza doğduğumuz topraklarda çiftçilik yaparız' diyorlar. Biz köyden kente göçü önlemeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuz düşünüyorum."

Sultan Beyli ise ürettiklerinin değer bulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak "Tüm arkadaşlarımızın kişiliklerine ve el becerilerine göre lakapları var. Benim lakabım da 'Bıcırık arı', grup içinde çok neşeli olduğum için." dedi.

Eskiden köyde rutin işlerinin ardından sonra evde el işi yaptıklarını anlatan Beyli, "Şimdi bütün kadınları bir çatı altında toplayıp becerileri ortaya çıkardık, el emeklerinin değer bulmasını sağladık. Biz çalışıyoruz ancak hiç yorgunluk hissetmiyoruz. Kendi parasını kazanmak mutluluk verici." diye konuştu.



