Çalışma hayatını 'Türkiye Stajları' ile tanıyorlar

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Türkiye Stajları" programına katılan yurt dışında yaşayan ve üniversitede eğitim alan gençler, Ankara'da kurum ve kuruluşlarda staj yaparak Türkiye'deki çalışma hayatını, günlük yaşamı ve kültürü yerinde tanıyor.

Yurt dışında yaşayan ve yüksek öğrenim gören 18-26 yaş aralığındaki gençlere yönelik "Türkiye Stajları"nın bu yıl ikinci dönem programına katılan gençler, yaşadıkları ülkelere ilişkin izlenimlerini, programa ilişkin duyduklarını AA muhabirine anlattı.

"Samimiyetin bu boyutta olduğunu düşünmüyordum"

Programa Hollanda'dan katılan Enes Güven, dedesinin 1960'lı yıllarda Karaman'dan Avrupa'ya gittiğini, kendisinin üçüncü kuşak olarak orada doğduğunu söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) staj yaptığını belirten Güven, "Türkiye'deki devlet kurumları hakkında daha farklı bir bakış açım vardı. Ne kadar bürokrasi olsa da, aradaki samimiyetin bu boyutta olduğunu düşünmüyordum. Çok güzel izlenimler edindim. Geldiğimiz için hiç pişman değiliz. Tecrübeler edindik, değerli kişilerle tanıştık, istişare ettik. 'Türkiye Stajları'nın çok başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"İki kültürü bir arada yaşayabilmek gurur verici bir şey"

Üniversite öğrenimini Avusturya'da ekonomi alanında tamamlayan 24 yaşındaki Elif Akcan, "Kardeşlerimle birlikte Avusturya'da doğup büyüdük. İki kültürü bir arada yaşayabilmek gurur verici bir şey. Çünkü diğer insanlardan farklı oluyorsun ve her fırsatta Türk olduğunu dile getiriyorsun. Bu beni her zaman mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Yaşadığı yerde belediyenin ekonomi ve okul komitesi üyesi olduğunu, toplantı ve projelerde yer aldığını dile getiren Akcan, "Benim için büyük tecrübe. Gittiğimde de kendi gözümle gördüğüm şeyleri daha iyi aktarabileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"Hedefim, Türkiye ve Avusturya arasında bir köprü olmak"

"Türkiye Stajları"na Avusturya'dan katılan 22 yaşındaki Elif Tekinkuş, Viyana Tıp Üniversitesi'nde diş hekimliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, stajını Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi'nde yaptığını belirtti.

Staj sırasında hastalarla iletişim kurabildiği ve hayat tecrübesi edindiği için kendini şanslı hissettiğini belirten Tekinkuş, "Hedefim, Türkiye ve Avusturya arasında bir köprü olmak." diye konuştu.

"Herkes Türkiye'nin gücünün farkında"

Türkiye Stajları'na Fransa'dan katılan Deniz Sebukhan, Kazak asıllı bir Türk olduğunu, anne ve babasının 1980'li yıllarda çalışmak için Paris'e gittiğini söyledi.

Sebukhan, program kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünde yaptığı stajda Türkiye'deki iş ortamını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sebukhan, Türkiye ile Avrupa arasında politik sıkıntılar olsa da herkesin Türkiye'nin değerinin ve gücünün farkında olduğunu kaydetti.

"Türk diplomat olmayı hayal ediyorum"

Program kapsamında Dışişleri Bakanlığında staj yapan iktisat ve işletme öğrencisi 24 yaşındaki Ayla Yasemin Dağoğlu, aslen Elazığlı olan babasının 1992'de İsveç'e gittiğini, annesinin İsveçli olduğunu ve kendisinin orada doğup büyüdüğünü anlattı.

Annesiyle birlikte İsveç'te yaşadığını, Türkiye'ye kesin dönüş yapan babasını ve Elazığ'daki akrabalarını görmek için sık sık memlekete geldiği söyleyen Dağoğlu, "Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı benim için bir hayaldi. Liseden bu yana Türk diplomat olmayı hayal ediyorum, Dışişleri Bakanlığında staj yapmak benim idealim. Orada Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politikasını analiz ediyoruz. Makaleler okuyoruz, sunum yapacağız, araştırma yapıyoruz." dedi.

Türkiye Stajları

"Türkiye Stajları", yurt dışındaki vatandaşların Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeyi, Türkçe yeterliliklerini geliştirmeyi, kamusal ve sosyal hayatta tecrübelerini artırmayı ve Türkiye'deki kamu ve özel kurum ile kuruluşları tanıtarak kariyer planlamalarına destek olmayı amaçlıyor.

Geçen yıl 98 öğrencinin Türkiye'de staj yaptığı programa bu yıl 60'ı 1. dönemde, 100'ü 2. dönemde olmak üzere toplam 160 öğrenci kabul edildi.

Öğrencilerin Türkiye'de staj yaptıkları bir aylık süre zarfındaki konaklama ve diğer giderleri, YTB tarafından karşılanıyor.

Program kapsamında kurum ve kuruluşlardaki stajların yanı sıra Türkiye tarihi, diaspora bilinci ve stratejisi, Türk dış politikası, etkili konuşma ve hitabet gibi konularda eğitim, seminer ve kültürel geziler de gerçekleştiriliyor.