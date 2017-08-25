Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yönetmeliğin 4'üncü maddesine "Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi, günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir" fıkrası eklendi.

Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına "Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz, denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir" cümlesi eklendi.

Ayrıca yönetmeliğin fazla çalışmanın belgelenmesini içeren 10'uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.