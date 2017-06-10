Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Farklı nedenlerden zora ve sıkıntıya düşmüş Bağkur esnafımızın sağlık hizmeti almakla ilgili sorunlarına ilişkin yasal düzenlemeyi inşallah önümüzdeki hafta parlamentoya getireceğiz." dedi.

Kentteki otelde düzenlenen "Yerel Ekonominin Liderleri ve Sosyal Ortaklar Buluşması" programına katılan Müezzinoğlu, yaptığı konuşmada, geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın grup konuşmasında gençlerin istihdamı ve genç girişimcilikle ilgili mesajlar verdiğini hatırlattı.

Bu konunun altyapısını 10-15 gün içinde tamamlayacaklarını belirten Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün için genç işsizlerimiz var. Bu gençlerimizin büyük çoğunluğu üniversite mezunu ama asgari bazda lise mezunu. Bunların nitelikli insan olarak yeni vizyonlarla ve yeni bakış açılarıyla bir taraftan girişimci olmaları, yeni alanların esnafı olabilmeleri, diğer taraftan da bu yeni oluşan alanların esnaflarının istihdam dinamiklerini ve girişimci dinamiklerini arttırabilmek hep birlikte başarmamız gereken bir alan. Bunu Türkiye'nin bu dinamiğiyle, bu potansiyeliyle hızla başaracağından hiçbir tereddütüm yok."

Müezzinoğlu, siyasi istikrarın ekonomik istikrarı, ekonomik istikrarın büyümeyi, gelişmeyi, orta ve uzun vadeli projeleri yapabilmeyi getirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadeli projelerimizde özellikle gençlerimizin bir taraftan yeni yeni meslek alanlarında girişimci olabilmeleri, onların küçük esnaf, yarının büyük esnaf ve sanatkarları olabilmeleri adına onlarla bir arada olacak, onların yanında olacak, onları destekleyeceğiz. Diğer taraftan da mevcut esnafımızın vizyonunun değişmesi, gelişmesi ve geleceğe güçlü bir şekilde yürümeleri adına yanlarında olmak bizlerin görevi, sorumluluğudur."

Zor dönemlerde de rahat dönemlerde de hep esnafın yanında olduklarını anlatan Müezzinoğlu, özellikle zor bir 2016 yılını beraber geçirdiklerini, beraber atlattıklarını kaydetti.

- "Geleceğe olan güvenimizi bu büyük milletin o dik duruşuyla sağladık"

Müezzinoğlu, milletin samimi, vicdani, yerli ve milli duruşu olan milyonlarıyla 15 Temmuz hain darbe girişimini beraber atlattıklarını söyledi.

"Geleceğe olan umudumuzu, geleceğe olan güvenimizi bu büyük milletin o dik duruşuyla sağladık." diyen Müezzinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz akşamı, bize bir taraftan sorumluluklar da yükledi. 249 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz bu anlamda bize, geleceğe olan umutlarımızı, güvenlerimizi arttıracak bir duruşu verirken diğer taraftan da bu duruşun hak ve hukukunu koruyabilme sorumluluğunu yükledi. O gece onlar, o şehadeti göze almasalardı, o gece onlar sokaklara inip de silahların önünde durmasalardı, tanklarının paletlerinin altına başlarını koymasalardı bugün ülke olarak, millet olarak çok karanlık tabloların içinde olurduk. Hangimiz, nerede, nasıl olurduk onu bilebilme şansımız da yok. Bu ülkeye, bu millete büyük millet olabilme vasfını kazandırmış olan şehitlerimizin hak ve hukukunu koruyabilecek çalışmaları yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Bağkur esnafının sorunlarına değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Farklı nedenlerden zora ve sıkıntıya düşmüş Bağkur esnafımızın sağlık hizmeti almakla ilgili sorunlarına ilişkin yasal düzenlemeyi inşallah önümüzdeki hafta parlamentoya getireceğiz. Mahcup olmadan, başımızı öne eğmeden birlikte daha büyük hedeflere ve birlikte daha güçlü Türkiye'yi oluşturabilme hedeflerini inşallah göz göze, gözlerimizin içine bakarak başaracağımıza inanıyorum.

Esnaf ve sanatkarlarımızın 15 Temmuz sonrasındaki olumsuz koşullar nedeniyle borçlanmaları veya kamuya ister vergi isterse SSK prim borçları dolayısıyla borçlu olan yaklaşık 1,3 milyon esnafımızın devlete yaklaşık 13 milyar liralık borcunun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti ve artık müracaat dönemine girdik."