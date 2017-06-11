Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu İsviçre'de

CENEVRE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında verilen iftara katıldı.
Müezzinoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın yarınki oturumunda yer almak üzere İsviçre'ye geldi.
Cenevre Havalimanı'nda BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı tarafından karşılandı.
Müezzinoğlu, daha sonra Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında verilen iftara katıldı.
İftar programında, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi ve Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da bulundu.