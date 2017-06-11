Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu İsviçre'de

- Müezzinoğlu, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında verilen iftara katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu İsviçre'de

CENEVRE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında verilen iftara katıldı.

Müezzinoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın yarınki oturumunda yer almak üzere İsviçre'ye geldi.

Cenevre Havalimanı'nda BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı tarafından karşılandı.

Müezzinoğlu, daha sonra Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında verilen iftara katıldı.

İftar programında, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi ve Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş da bulundu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci KoruÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MüezzinoğluILOTürk-İş Başkanı Ergün Atalay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5