Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu dönem, ülkemizin mali durumu, istikrarı, 80 milyon vatandaşımızın menfaatini dikkate alarak, tüm talepler konusunda hassasiyetimizin yüksek olacağı, çözüm konusunda irademizi ortaya koyacağımız ve vicdanları rahat ettirecek bir çözüm konusunda gayret göstereceğimiz bir dönem olacak." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Ankara'nın Bala ilçesinde sırasıyla Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, AK Parti İlçe Başkanlığı ve pazar yerini ziyaret etti. Kaymakam İbrahim Halil Şivgan'dan ilçeyle ilgili bilgi alan Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Arif Kaplan ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sarıeroğlu, ilçeye Ankara Milletvekili olarak birçok kez geldiğini anımsatarak, "Bala'ya Bakan olarak da gelmek varmış nasipte. Rabbim inşallah muvaffak eder." diye konuştu.

Önemli bir dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bir göreve layık görülmesinin onur verici olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, bu göreve kendisini layık görmelerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Bakan olarak ilk AK Parti teşkilat ziyaretini Bala'ya yaptığını vurgulayan Sarıeroğlu, ilerleyen dönemde Ankara'nın tüm ilçelerini ziyaret edeceğini bildirdi.

- "80 milyon vatandaşı ilgilendiren bir sorumluluğumuz var"

AK Parti teşkilatından gelen bir isim olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Vatandaşlarımızla birlikte, el ele gönül gönüle, çok keyifle sürdürdüğüm milletvekili dönemim oldu. İnşallah bakanlığım döneminden de sahalardan uzak olmayacağım, vatandaşlarımızla birlikte olacağım. Biliyorsunuz Ankara'da bana 'kara kız' dediler. Türkiye'de de büyüklerimizin kızı olmaya, kardeşlerimizin, gençlerimizin ablası olmaya devam edeceğim. İnşallah vatandaşlarımızın bizi görmesini sağlayacak nitelikte, samimiyetle gönülden hizmetler yaparız. Onlar da bizi böyle güzel unvanlarla layık görsünler." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğu geniş bir bakanlık olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"80 milyon vatandaşı ilgilendiren bir sorumluluğumuz var. Talep, beklenti ve ihtiyaçların yüksek olduğu bir bakanlık. İşçilerimizin, taşeronda çalışan kardeşlerimizin, esnaflarımızın, çiftlerimizin, iş verenlerimizin, memurlarımızın yoğun beklentileri var. Bu anlamda bir denge kuracağız. Bu dönem, ülkemizin mali durumu, istikrarı, 80 milyon vatandaşımızın menfaatini dikkate alarak, tüm talepler konusunda hassasiyetimizin yüksek olacağı, çözüm konusunda irademizi ortaya koyacağımız ve vicdanları rahat ettirecek şekilde bir çözüm konusunda gayret göstereceğimiz bir dönem olacak."

"Bu göreve nasıl geldiysek, Rabbim bizlere aynı şekilde teslim etmeyi nasip etsin" diyen Sarıeroğlu, makam ve mevkilerin sınav yeri olduğunu söyledi.

Bakanlığı devraldığında, günün birinde geçmiş dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olacağının bilinci ve hassasiyetinde olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "İnşallah bu görevleri teslim ettiğimizde, kapıdan çıkarken eski hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilelim. Bu dönemin, insanların içerisinde başımız dik, onur ve gururla gezdiğimiz, yaptığımız iyi hizmet ve işlerle anıldığımız bir dönem olamasını diliyorum." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti İlçe Başkanlığının ardından ilçedeki pazar yerini de ziyaret etti. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen ve onlarla sohbet eden Sarıeroğlu, Balalıların güzel bir bayram geçirmesi dileğinde bulunarak ilçeden ayrıldı.