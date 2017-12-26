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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 'taşeron' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, alt işveren işçilerin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında, geçmiş kıdemlerin İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 'taşeron' açıklaması

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, alt işveren işçilerin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında, geçmiş kıdemlerin İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kanun hükmünde kararname ile alt işveren işçilerin kamuda istihdamı için yapılan düzenlemenin 2 Ocak 2018'de yürürlüğe gireceği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayımlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır. Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir."

"İşçilerimiz, çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacak"

Alt işveren işçilerin çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmediği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir. İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır. Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar. Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir."

Muhabir: Özcan Yıldırım

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