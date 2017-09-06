Çalıştığı inşatta yaralı bulunan ustabaşı öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çalıştığı inşaatta yaralı bulunan ustabaşı kaldırıldığı hastanede öldü.
Atatürk Bulvarı Devlet Su İşleri kavşağı üzerinde yapımı devam eden inşaatta ustabaşı Aytaç Toplayıcı'nın (41) hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralandığı belirlenen Toplayıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Toplayıcı, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Toplayıcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, inşaatta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazının yerinden sökülerek götürüldüğünü belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 13 şüpheliyi gözaltına aldı.