Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Çalıştığı inşatta yaralı bulunan ustabaşı öldü

- Adıyaman'da inşaatta yaralı bulunan ustabaşının ölümüyle ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı

Çalıştığı inşatta yaralı bulunan ustabaşı öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çalıştığı inşaatta yaralı bulunan ustabaşı kaldırıldığı hastanede öldü.

Atatürk Bulvarı Devlet Su İşleri kavşağı üzerinde yapımı devam eden inşaatta ustabaşı Aytaç Toplayıcı'nın (41) hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralandığı belirlenen Toplayıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Toplayıcı, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Toplayıcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, inşaatta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazının yerinden sökülerek götürüldüğünü belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanİnşaatölüUstabaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5