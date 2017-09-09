Çalıştığı inşatta yaralı bulunan ustabaşının ölümü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da inşaatta tabancayla yaralanmış halde bulunduktan sonra hastanede ölen ustabaşının ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Atatürk Bulvarı Devlet Su İşleri Kavşağı'nda yapımı devam eden bir inşaatta ustabaşı olarak çalışan Aytaç Toplayıcı'nın (41) göğsüne isabet eden bir tabanca mermisiyle yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fatih M. tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Atatürk Bulvarı Devlet Su İşleri Kavşağı'nda yapımı devam eden bir inşaatta ustabaşı olarak çalışan Aytaç Toplayıcı, 6 Eylül Çarşamba günü inşatta yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Ayrıca inşaat alanında bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazının da yerinden sökülerek götürüldüğü belirlenmişti.

