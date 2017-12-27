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Çalıştığı şirketi dolandırmak istemiş

- İzmir'de çalıştığı iş yerine ait 16 bin 800 liranın geçirdiği trafik kazası sırasında kaybolduğunu beyan eden kişinin, iş yerini dolandırmak istediği ortaya çıktı

Çalıştığı şirketi dolandırmak istemiş

İZMİR (AA) - İzmir'de çalıştığı şirkete ait 16 bin 800 liranın kazada kaybolduğunu beyan eden kişinin, iş yerini dolandırmak istediği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Akçaşehir Mahallesi Karagöl mevkisinde bir kazaya karışan Ü.Ç., yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Jandarmaya ifade veren Ü.Ç., kaza sırasında çalıştığı iş yerine ait 16 bin 800 liranın kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemelerde paraya rastlamadı.

İncelemeyi derinleştiren ekipler, yaralının çelişkili ifadelerinden hareketle hırsızlık ve dolandırıcılıktan sabıkası bulunan K.S.'nin olay yerine gelerek Ü.Ç. ile görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine tekrar sorgulanan Ü.Ç., suçunu itiraf etti.

Zanlının ifadesinde, K.S. ile plan yaptıklarını, parayı paylaştıklarını ve kaza süsü vermek istediklerini ancak parayı paylaştıktan sonra gerçekten kazaya karıştıklarını söylediği öğrenildi.

Ekipler, Ü.Ç.'nin evinde yaptığı aramada 8 bin 800 lira ele geçirdi. Para, Ü.Ç.'nin çalıştığı şirkete teslim edildi.

Şüpheli K.S.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Ü.Ç.'nin tedavinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKKazaZanlı
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