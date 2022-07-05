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Çam balına bir ödülde İngiltere’den

Bal ve arı ürünleri tanıtım ve farkındalık çalışmalarına yenisini ekleyen Güvenilir Ürün Platformu, Londra Bal Ödülleri’nde çam balı ile ödül almaya hak kazandı.

Çam balına bir ödülde İngiltere’den

Bu yıl düzenlenen Londra Bal Yarışması’nda, ödüller sahiplerini buldu. 
Arıların çam ormanlarında bulunan salgılardan elde ettiği ve enzimlerle karıştırarak içeriğini zenginleştirdikleri Anadolu Çam Balı yarışmada altın madalya kazandı.  Dünya genelinden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Ödüller, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan puanlamalara göre verildi. Bu kapsamda yüksek derecelendirme alan ürünler, Altın Bal Ödülü'nün sahibi oldu. Anadolu Çam Balı da bu kategoride yer alarak, altın madalya kazandı. Birçok farklı ülkelerden bal üreticileri, STK’lar ve kooperatiflerin katıldığı yarışmada onlarca farklı ürün yarıştı. 

Amacımız Anadolu arı ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya duyurmak.
Anadolu Çam Balı’nın altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirten Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Anadolu coğrafyası, bulunduğu konum itibariyle endemik bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir. 8,2 milyon arı kovanı ile arı ürünleri üretiminde dünyada ikincidir. 72.000 arıcı ve 300.000 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Anadolu arı ürünlerinin farkını dünyaya anlatmaktan, balımızın kalitesini ve farkını tüm dünyaya duyurmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyuz. Türkiye'nin değerlerini yurt dışına daha çok tanıtabilmek adına üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu tarz global yarışmalar hem ülkemizin marka bilinirliğine katkıda bulunuyor hem de üreticilerin kendilerini tanıtabilmelerine fırsat veriyor." dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
çam BalıAslı Elif Tanuğur SamancıGüvenilir ürün Platformu
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