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Çam kese böceği ile mücadele sürüyor

- Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Çanakkale'de bu yıl çam kese böceğine karşı ormanlık sahaların 7 bin 140 dekarında mekanik, 8 bin 970 dekarında ise biyolojik mücadele yürütülecek

Çam kese böceği ile mücadele sürüyor

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Çanakkale'de bu yıl çam kese böceğine karşı ormanlık sahaların 7 bin 140 dekarında mekanik, 8 bin 970 dekarında ise biyolojik mücadele yürütülecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ormanlardaki zararlı böceklere karşı 7 bin 140 dekarda yürütülen mekanik mücadele kapsamında böceklerin yumurta koçanları ve kozaları ağaçlardan toplandı.

Toplanan koçan ve kozaların bir kısmı, açık alanlarda hazırlanan tel kafeslerle adacıklara bırakılarak, biyolojik mücadelede yardımcı unsur olarak kullanılacak. 8 bin 970 dekarda yürütülen biyolojik mücadelede kapsamında ise önceki yıllarda tesis edilen 10 adacığın tamiri ile 46 yeni tel kafes yapılacak. Ayrıca çam kese böceğinin tabii düşmanı olan tırtıl paraziti üretilecek.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Keşan Orman İşletme Müdürlüğündeki laboratuvarda çam kese böceği yiyen "calosoma sycophanta" türü böcek üretimine başlandı. Mart ayında başlanan çalışmalarda en az 6 bin yırtıcının üretilmesi hedefleniyor.

- "Ağaçların sağlıklı büyümesini engelliyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çam kese böceklerinin baharın gelmesiyle hareketlendiğini ve ağaçlara zarar vermeye başladığını belirtti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bahar aylarında ortaya çıkan bu böcekler, ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesine engel oluyor. Bu böceklerle mekanik ve biyolojik olarak mücadele ederken ekolojik dengeyi ön planda tutuyoruz. Böylece kalıcı önlemler alıyoruz. Sadece Çanakkale'de değil, ülke genelindeki bütün ormanlarımızda mücadelemiz bundan sonra da hızlanarak devam edecek."

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