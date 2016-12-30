"Çam koruma timi" yılbaşı öncesi sıkı takipte

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye'nin orman varlığının yüzde 36'sını bünyesinde barındıran Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla ormanlık alanlarda kaçak ağaç kesimlerinin önlenmesi için "çam koruma timleri" oluşturuldu.

Yılbaşı öncesi ağaç kesimlerine karşı tedbirlerini artıran Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te bulunan şefliklerde oluşturulan koruma ekipleri, özellikle şehir ve ilçe merkezlerine yakın, karayolu kenarları, genç ağaçlandırma sahalarıyla ormanlık alanlarda sıkı devriye görevi yapıyor.

"Alo 177" orman yangın hattını da titizlikle takip eden ekipler, olası yangınların yanı sıra yılbaşında ağaç kesimine karşı da hazır bekletiliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay ve Kilis'in görev sahalarında olduğunu, buralarda orman koruma ve varlığını artırma çalışmasının sıkı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Müdürlüğün orman varlığının, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Altındaş, Kahramanmaraş'ta her yıl 30 bin dekar yeni orman tesis ettiklerini belirtti.

Altındaş, orman varlığını artırma çalışmalarının bütün illerde sürdüğünü dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Ağaçlandırma, mera ve toprak muhafaza çalışmalarımızla yeni orman tesis ederek orman varlığımızı artırıyoruz. Bunlarla birlikte kendi fidanımızı fidanlıklarımızda üretiyoruz. Fidanlıklarımızda yıllık ortalama 5,5 milyon civarında fidan üretiyoruz. Bu ürettiğimiz fidanların, belirlediğimiz sahalara dikimini gerçekleştiriyoruz. Her sene peyderpey orman varlığımızı artırıyoruz. Diktiğimiz fidanları korumak için dikenli tellerle etrafını çeviriyoruz. Sonrasında orman muhafaza memurlarımız da gece gündüz korumaya devam ediyor."

Yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerin artırıldığını bildiren Altındaş, fidan kesimlerinin önüne geçmek için özellikle yılbaşı öncesi bağlı illerde çam koruma timleri kurduklarını söyledi. Altındaş, bu timlerin özellikle şehir ve ilçe merkezlerine yakın, karayolu kenarları, genç ağaçlandırma sahalarıyla ormanlık alanlarda sıkı devriye görevi yaptığını ve ağaç kesimlerinin önüne geçtiğini vurguladı.

- "Ormanlarımız bizim ciğerlerimiz"

Ağaçları korumak için ayrıca halkın yoğun olduğu yerlerde ücretsiz fidanlar dağıttıklarını aktaran Altındaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl da dağıtım yapacağız ki vatandaşımız ormana tevessül etmesin, ormana gidip yılbaşı için ağaç kesmesin. Bu vesileyle de korumalarımızı ve denetimlerimizi daha da sıklaştırıyoruz. Yılbaşı nedeniyle hem denetimlerimizi sıklaştırıyoruz hem de ücretsiz fidan dağıtıyoruz ki vatandaşımız gidip ormandan ağaç kesmesin. Ormanlarımız bizim ciğerlerimiz bunları korumak ve artırmak için gayret ediyoruz."

Altındaş, yılbaşı için ağaç süslemek isteyenlere ücretsiz fidan temin edeceklerini belirterek, fidan kesmenin kanunen suç olduğunu hatırlattı. Altındaş, "Orman katliamı yapmalarını istemiyoruz. Bunun için arkadaşlarımız gerekli korumaları yapıyorlar." dedi.