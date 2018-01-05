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Cam seyir terası heyecan ve eşsiz manzarayı bir arada sunuyor

- Çankırı Belediyesince, bin 200 metre rakımdaki Çankırı Kalesi'ne inşa edilen 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terası, ziyaretçilerine hem heyecan hem de eşsiz manzarayı izleme fırsatı veriyor - Çankırı Belediye Başkanı Dinç: - "Seyir terasımız şehrin turizmine ciddi manada katkı sağladı. Şehir dışından gelen binlerce insan, Türkiye'nin en büyük yüzey alanına sahip cam terastan Çankırı'yı izledi" - Ankara'dan seyir terasını görmeye gelen Güven: - "Cam yüzeyde yürürken büyük heyecan ve korku yaşadım ama burada şehrin manzarası çok güzel"

Cam seyir terası heyecan ve eşsiz manzarayı bir arada sunuyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Belediyesince, bin 200 metre rakımdaki Çankırı Kalesi'ne yapılan 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terası, ziyaretçilerine hem heyecan yaşatıyor hem de eşsiz manzara sunuyor.

Zeminden yüksekliği 100 metreyi bulan, yelpaze şeklinde tasarlanan, uzunluğu 10 metre 80 santim olan cam seyir terasına, güvenlik görevlisinin gözetiminde kontrollü şekilde aynı anda 30 kişi çıkabiliyor.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce hizmete giren seyir terasının bu sürede 35 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda cam seyir teraslarının sayısının arttığına işaret eden Dinç, Çankırı Kalesi'ndeki cam seyir terasının yüzey genişliği ile ön plana çıktığını belirtti.

Dinç, cam seyir terası ile şehre farklı bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu kadim şehrin güzelliklerini cam terasımızdan seyretmek bir başka oluyor. Yapıldığı günden beri hem şehir içinden hem dışından gelen vatandaşlarımızın alakası bizleri çok memnun ediyor. Hususi cam terastan Çankırı’yı seyretmeye insanlarımız akın akın geliyorlar, bu da bizleri çok mutlu ediyor. Seyir terasımız şehrin turizmine de ciddi manada katkılar sağladı. Şehir dışından gelen binlerce insan, Türkiye'nin en büyük yüzey alanına sahip cam terastan Çankırı'yı izledi.

Bu da şehrin turizmine katkı sağlaması açısından bizleri çok sevindiriyor."

Ankara'dan seyir terasını görmeye gelen Merva Güven de cam yüzeyde yürürken büyük heyecan ve korku yaşadığını söyledi.

Çankırı'yı daha çok Ilgaz Dağı'ndaki kış turizmi dolayısıyla ziyaret ettiklerini anlatan Güven, "Burada cam teras olduğunu duyunca gelmek istedim. İlk kez cam teras üzerine çıkıyorum. İlk başta insanı biraz tedirgin ediyor. Boşluğa bakmak, ayaklarımızın boşluğa basıyormuş gibi gelmesi ürkütücü gerçekten ama burada şehrin manzarası çok güzel. Bütün şehri ayaklarınızın altına alan bir manzarası var, görmeye değer bir yer." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Kenan Çelik de terasın cam yüzeyine korkuyla çıktığını anlattı.

Cam terası ilk defa gördüğü için heyecan duyduğunu anlatan Çelik, "Seyir terasının, Çankırı için dikkat çekici bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben de ailemle seyir terasını görmeye geldim. Üzerine korkuyla basıyoruz. Cam yüzey üzerinde durmak gerçekten heyecan verici." şeklinde konuştu.

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