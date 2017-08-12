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Cam silerken pencereden düşen kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde cam sildiği evinin penceresinden düşen kadın, hayatını kaybetti.İddiaya göre, Kaman ilçesi Orta Mahalle'deki evinin camlarını silen Zübeyde Türkmen (57), dengesini kaybederek 4. kattan beton...

Cam silerken pencereden düşen kadın öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde cam sildiği evinin penceresinden düşen kadın, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kaman ilçesi Orta Mahalle'deki evinin camlarını silen Zübeyde Türkmen (57), dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine düştü.

Çevredeki ve apartmandaki komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türkmen'i Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İlk müdahalesinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Türkmen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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