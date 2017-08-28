Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de evinin camını sildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bayram temizliği için, İstasyon Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evinin camını silen Gürsu Öztürk (53) dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.