Çamaşır asarken düşen kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çamaşır astığı evin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan evinin balkonunda çamaşır asan Sevcan Taneri (44), balkon korkuluğunun kopması sonucu 4. kattan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Taneri'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Taneri'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sevcan Taneri'nin eşi Mesut Taneri (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin balkondan düştüğü sırada evde olduğunu söyledi.

Taneri, "Eşim çamaşır makinesinin sıkma işlemini yapmadığını söyledi. Leğenin içine çamaşırları koydu. İçinde kalın yatak örtüsü de vardı. Ben tuvaletten çıkarken bir ses geldi. Dolabın eşimin üzerine düştüğünü düşündüm. Oğlum bir anda 'Annem düştü' diye seslendi. Aşağıya indiğimde eşimi arabanın yanında gördüm." diye konuştu.

Taneri, hemen sağlık ekiplerine haber verdiklerini sözlerine ekledi.



