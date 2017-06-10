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Çambaşı Kayak Tesisi Projesi

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: - "Yüzde 98'ler seviyesinde bitirdiğimiz tesisimizi inşallah bu sene hizmete açacağız"

Çambaşı Kayak Tesisi Projesi

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yımaz, Çambaşı Kayak Tesisi'nin yüzde 98 oranında bittiğini ve bu sene hizmete açılacağını belirtti.

Yılmaz, Kabadüz ilçesinde ziyaretlerde bulundu, Belediye Başkanı Yener Kaya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Enver Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, önceliklerinin yol ve şu ana kadar 38 milyon lira harcanan Çambaşı Kayak Merkezi olduğunu belirtti.

Geçen yıl, "Kayak tesisimizi yol nedeniyle açmıyoruz." dediğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yüzde 98'ler seviyesinde bitirdiğimiz tesisimizi inşallah bu sene hizmete açacağız. Melet Irmağı ile Çambaşı arasındaki yolu da tamamladığımızda bu bölgemiz hem turizm hem de nüfus açısından ciddi bir cazibe merkezi olacak. Kabadüz ilçemizin kayak tesisi çok masraflı bir iş. Tesisimizin ve yolun birbirini tamamlayan ana unsurlar olmasından dolayı yapacağımız işin tam olması gerek."

Yılmaz, kentin doğalgaz ana boru hattının ilçeden geçtiğine işaret ederek, "Aldığımız meclis kararıyla Kabadüz ilçe merkezimizdeki yaklaşık 500 haneye gaz verilecek. Bunun yanı sıra Çambaşı ve Kayak Tesisimizin olduğu yere gaz verilsin istedik ve AKSA firması bu talebimizi kabul etti. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.

Belediye için yeni bina ve bir kültür merkezi inşa edeceklerini dile getiren Yılmaz, bu yatırımlara ilişkin ihaleleri en kısa süre içinde gerçekleştireceklerini kaydetti.

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