Cambridge Üniversitesi Çin sansürü kararından döndü

LONDRA (AA) - İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Cambridge Üniversitesi, yayınevinin Çinli okurların yüzlerce akademik makaleye erişimini engelleme kararından geri döndü.

Cambridge Üniversitesi Yayınevinin (CUP) "China Quarterly" dergisindeki 315 makalenin internet üzerinden Çin'den okunmasını önleme kararı, yayınevinin sahibi Cambridge Üniversitesi tarafından geri alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, önleme kararının CUP'un Çinli ithalatçısının talebi üzerine "geçici olarak" alındığı ve asıl amacının da yayınevinin diğer içeriklerine Çin'den erişimin devam etmesinin güvence altına alınması olduğu savunuldu.

Üniversitenin açıklamasında, "Cambridge Üniversitesinin üzerinde kurulduğu temel akademik özgürlüktür. Bu nedenle üniversitenin akademik liderliği ve yayınevi, engellenen içerikleri yeniden erişime açma konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.

CUP'un, Tibet'in uluslararası hukuktaki konumu, Çin Kültür Devrimi, Tiananmen Meydanı Olayları ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping etrafında oluşturulan kişilik kültü gibi Çin yönetimi için "hassas" konulardaki makalelere Çin'den erişimi engellemesi akademik çevrelerde tepki çekmişti.

Makaleleri yeniden erişime açmaması halinde CUP yayınlarının boykot edilmesine yönelik olarak dünya çapında çeşitli akademisyenlerin katıldığı bir imza kampanyası da düzenlenmişti.

CUP, 50'den fazla ülkedeki ofisleriyle akademik yayınların yanı sıra İngilizce öğretimi gibi alanlardaki yayınlarıyla da küresel yayıncılık pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor.







