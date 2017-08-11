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Çamburnu Tabiat Parkı'na köşkler yapıldığı iddiası

- Trabzon Valiliği: - "Söz konusu iddiada köşk olarak nitelendirilen yapılar kır evleri ve mesire alanları olup, 29 Eylül 2015'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanan vaziyet planı çerçevesinde mevzuata uygun olarak ve halka açık hizmet vermek üzere inşa edilmektedir"

Çamburnu Tabiat Parkı'na köşkler yapıldığı iddiası

TRABZON (AA) - Trabzon Valiliğince, Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tabiat Parkı'nda "yanan ormanlık alana köşkler inşa edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı medya organlarında Çamburnu Tabiat Parkı'nda "yanan ormanlık alana köşkler inşa edildiğine" dair haberler yer aldığı anımsatıldı.

Daha önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlığa bağlı Trabzon 12. Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu ve buna benzer iddiaların daha önce ilgili makamlarca defalarca tekzip edildiğine işaret edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan yapılar 7 Ocak 2017'de meydana gelen yangına maruz kalan alanların dışında olup, yangın sonrasında etkilenen alanlarda orman iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Söz konusu iddiada köşk olarak nitelendirilen yapılar kır evleri ve mesire alanları olup, 29 Eylül 2015'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanan vaziyet planı çerçevesinde mevzuata uygun olarak ve halka açık hizmet vermek üzere inşa edilmektedir. Konu ile ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere itibar edilmemeli."

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Çamburnu Tabiat ParkıKöşkler Inşa Edildiği IddialarıTrabzon
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