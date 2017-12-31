Camcılıkla geçen bir ömür

KÜTAHYA (AA) - RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da çırak olarak başladığı camcılığı 60 yıldır sürdüren, bugüne kadar binlerce konut ve iş yerine cam takan 81 yaşındaki Halil Yarlıgaş, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.

İlkokulu bitirdikten sonra ailesinin yönlendirmesiyle camcılık yapan eniştesinin yanında mesleğe başlayan Yarlıgaş, askerden döndükten sonra kendi iş yerini açtı.

Balıklı Mahallesi'nde açtığı ilk dükkanında uzun yıllar camcılık yapıp emekli olan ve sonra da Mecidiye Mahallesi'nde yeni dükkanına geçen 2 çocuk ve 4 torun sahibi Yarlıgaş, 36 yılı burada olmak üzere 60 yıldır camcılık yapıyor.

Her sabah erken saatlerde iş yerini açan ve ilk iş olarak civardaki kuşlar için dükkanının önüne yem bırakan Yarlıgaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının demircilikle uğraştığını ancak kendisinin camcılığa ilgi duyduğunu söyledi.

Teyzesinin eşinin yanında mesleğe başladığını, dükkanını ilk açtığı dönemlerde yeni yapılan evlerin artmasıyla camcılığın gözde meslek olduğunu dile getiren Yarlıgaş, şöyle devam etti:

"O aralar camcılık çok hızlıydı. Yapılan birçok inşaat, konut ve dükkanlar oldu, onların camlarını taktım. Sonra büyük inşaatlar yapan müteahhitler de tanıdı beni, yapılan kooperatif evlerinin işlerini yapmaya başladım. Daha sonra bir müteahhit arkadaş 300-500 dairelik işler yaptı, onların da camlarını taktım. O dönemler çok çalışanım, çırağım vardı. Bugüne kadar binlerce eve, iş yerine, dükkana cam taktık. Cam taktığım evler, iş yerleri yıkıldı yerlerine yenileri yapıldı halen bu işle uğraşıyorum."

Camcılığın eskisi kadar ilgi görmediğini gelen nadir işlerle ilgilendiğini anlatan Yarlıgaş, yine de dükkanını her gün açmaya devam ettiğini, kendisini ziyarete gelenlere kapısını açtığını söyledi.

Son yıllarda büyük ölçekli inşaatlar yapıldığından konutlara cam takmaya gitmediğini dile getiren Yarlıgaş, "Kırılan eski çerçeve veya bir pencere camı gelirse onları yapıyorum. Onun da dışında burada vakit geçiriyorum. Zaten evde oturamam. Kahvehaneye gitmemek için bazen pazar günleri dahi buraya geliyorum." dedi.

81 yaşında olmasına rağmen sağlıklı olduğunu aktaran Yarlıgaş, bunda çalışmasının çok etkili olduğunu sözlerine ekledi.