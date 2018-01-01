Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Cami avlusuna yeni doğmuş bebek bırakıldı

- Gaziantep'te cemaat tarafından bulunan 1 günlük kız bebek tedavi altına alındı

Cami avlusuna yeni doğmuş bebek bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cami avlusunda yeni doğmuş kız bebek bulundu.

Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesi Ali Erçelebi Camisi'nde yatsı namazından çıkan vatandaşlar, cami avlusunda battaniyeye sarılı bir bebek buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kız bebeği ambulansla Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine götürdü.

Hastanede yapılan tetkiklerde bir gün önce doğduğu tespit edilen bebek, acil servisteki müdahalenin yoğun bakım ünitesine alındı.

Polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cami AvlusuGaziantepYeni Doğmuş Kız Bebek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5