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Cami cemaatinden Suriyeli çocuklara hediye

- Hatay'daki bir cami cemaati, Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenen Suriyeli çocukları hediyelerle sevindirdi

Cami cemaatinden Suriyeli çocuklara hediye

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir cami cemaati, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Suriyeli çocukları hediyelerle sevindirdi.

Seyd-i Salih Camisi cemaati, Suriyeli çocuklara, Kur'an-ı Kerim, forma, çeşitli oyuncaklar ve saat hediye etti.

İlçe Müftü Vekili Halil İbrahim Çopur, yaptığı konuşmada, yapılan etkinliğin muhacir ve ensar kardeşliğine bir örnek olduğunu söyledi.

Cami cemaatine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Çopur, kardeşlik duygularının öneminden bahsederek, bu duygunun bozulmaması yönünde temennide bulundu.

Cami imamı Ali Öztürk de camide 6 ay boyunca yaklaşık 80 Suriyeli çocuğun eğitim aldığını aktardı.

Çocukların tamamının Kur'an-ı Kerimi öğrendiğini kaydeden Öztürk,"Çocuklar boşta gezmesin, boş zamanlarını en azından camide değerlendirsin diye arkadaşlarla görüşüp bir program yaptık. Yaklaşık 6 ay boyunca burada dini bilgiler aldılar. Onları kendi çocuklarımızdan ayırmadık, aynı seviyede tuttuk. Hediyeler dağıttık. Cemaatimiz de bize her konuda yardımcı oldu. Allah onlardan da razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Suriyeli çocukların cami cemaatiyle kaynaşma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi

Suriyeli çocuklara dini bilgiler veren Suriyeli Hamid El Musa ise gösterilen ilgiden dolayı cemaate teşekkür etti.

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