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Camide "Halil İbrahim Sofrası"

- Kadıköy'deki Hasanpaşa Camisi'nin avlusunda her gece kurulan sofralarda, toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar bir araya gelerek sahur yapıyor - Sahuru organize eden cami cemaatinden Sönmez: - "Sahur zamanında herkese açık masalarda sahur hizmeti sunuyoruz. Sahur masamızda çok çeşitli konuklarımız oluyor" - "Sokakta yaşayanlar olsun, çeşitli sebeplerle toplumdan dışlanmışlar olsun, öğrenciler ve yolda kalmışlar olsun bu vakitte bir araya gelerek kardeşlik, dostluk, merhamet tohumlarını yeşertiyoruz"

Camide

İSTANBUL (AA) - ZAFER ARSLAN - Kadıköy'deki Hasanpaşa Camisi'nin avlusunda her gece toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların sahur için bir araya geldiği "Halil İbrahim Sofrası" kuruluyor.

Sahur vakti yaklaştığında caminin avlusunda tatlı bir telaş başlıyor. Sahuru organize eden cemaat masaları özenle kuruyor. Sonrasında ise hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan yiyecekler masaya yerleştiriliyor.

Daha sonra herkesin gelip katıldığı "Halil İbrahim Sofrası"nda sahur başlıyor.

Sahuru organize edenlerden Ferdi Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasanpaşa Camisi'nin cemaatin fedakarlığıyla 24 saat açık olduğunu söyledi.

Camide Kadıköy halkının yanı sıra tüm İstanbullulara hizmet verdiklerini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Sahur zamanında herkese açık masalarda sahur hizmeti sunuyoruz. Sahur masamızda çok çeşitli konuklarımız oluyor. Sokakta yaşayanlar olsun, çeşitli sebeplerle toplumdan dışlanmışlar olsun, öğrenciler ve yolda kalmışlar olsun bu vakitte bir araya gelerek kardeşlik, dostluk, merhamet tohumlarını yeşertiyoruz."

- "Sahura katılanlar her geçen gün artıyor"

Sönmez, sahura katılanların her geçen gün arttığını dile getirerek, "Biz burada Mevlana'nın desturuyla 'Kim olursan ol gel.' diyerek ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu etkinlik sadece bir gün değil, ramazan ayı süresince devam edecek. İnanın buraya gelen mekansız insanımız iletişime açık hale geldi. Onların hayata küskünlüğünü giderdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hasanpaşa Camisi'nin evsizlerin sıcak yuvası haline gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Sönmez, "Onlarla aynı masaya oturup ekmek yemenin hazzını tarif edemem." diye konuştu.

Sönmez, sahurun maliyetinin hayırsever esnaf tarafından karşılandığını belirterek, başlattıkları herkese açık sahur etkinliğinin tüm camilere yayılması gerektiğini kaydetti.

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