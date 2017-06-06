Camiden çalınan 5 liraya 10 yıl hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir camiden 5 lira çaldığı öne sürülen 17 yaşındaki B.S. hakkında, ''Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Eylül 2016'da saat 23.40'ta 17 yaşındaki B.S'nin, Yeşilköy Şenlikköy Camisi'ndeki imam odasına girip dolaptan 5 lira çalarak, camiden ayrıldığı anlatıldı.

Caminin imam hatibi olan S.B'nin sabah namazı kılmak için camiye geldiği sırada hırsızlık olayını fark ederek, emniyete gittiği, 5 lira ve seyyar ses cihazının çalındığını söyleyerek şikayetçi olduğu ifade edilen iddianamede, olay yerinden alınan plastik içecek su şişesinin ağız kısmından alınan swapın şüpheli B.S'ye ait olduğunun ekspertiz raporuyla anlaşıldığı kaydedildi.



İddianamede, şüpheli B.S'nin ''15 Eylül 2016 tarihinde gece saat 23.00-24.00 saatleri arasında Şenlikköy Camisi'ne girerek yardım sandığındaki paranın tamamı olan yaklaşık 5 lira bozuk parayı aldım. Başka hiçbir şey almış değilim. Yardım sandığı da kitli değildi. Olay bundan ibarettir, yaptığım işten pişmanım.'' şeklinde ifade verdiği aktarıldı.



İddianamede, şüpheli B.S'nin ''Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Değerlendirme aşamasında olan iddianamenin kabul edilmesi durumunda şüpheli B.S, Bakırköy Çocuk Mahkemesinde yargılanacak.

