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Camiden çıkan yayalara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde camiden çıktıktan sonra yürürken otomobilin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ebubekir Sıddık Camisinde yatsı namazlarını kıldıktan sonra...

Camiden çıkan yayalara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde camiden çıktıktan sonra yürürken otomobilin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ebubekir Sıddık Camisinde yatsı namazlarını kıldıktan sonra Demokrasi Caddesi'nde yürüyen Hilmi Savaş (83) ve Mustafa Coşkun'a (70) sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Olayda yaralanan Savaş ve Coşkun, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hilmi Savaş, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Coşkun'un ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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