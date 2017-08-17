Camiler çocuk gülücükleriyle şenlendi

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'daki camilerde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar, eğitimin ardından unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynama fırsatı buluyor.

Sabah camiye gelen çocuklar, Kur'an kursunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Öğrencilerin kursa devamının sağlanması amacıyla hayata geçirilen uygulamayla çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve tecvit eğitiminin ardından mendil kapmaca, körebe, halat çekme gibi oyunlar oynuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla eğlenen çocuklar, zamanlarının büyük bölümünü burada geçiriyor.

Saltoğlu Camisi imamı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında çocuklar için Kur'an kursları düzenlediklerini söyledi.

Bu yaz düzenlenen Kur'an kursunun devam ettiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Camide öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Bunun yanı sıra çocukların camiyi sevmesi için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin başında halat çekme, ip atlama ve mendil kapmaca gibi oyunlar geliyor. Burada çocuklara İslam ve cami kültürünü de aşılamaya çalışıyoruz. Onlara camiyi ve Kur'an okumayı sevdirmek için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz."

Kursa 70 çocuğun katıldığını ifade eden Kılıç, "Çocuklarımızın yüzde 80'i Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi." dedi.

Çocuklardan Muhammet Fatih Dündar ise 7. sınıf öğrencisi olduğunu, her gün camiye gelip Kur'an öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Hocalarının kendilerine yemek de ısmarladığını anlatan Dündar, "Camide çeşitli oyunlar oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Hocalarımız bizi eğlendirmek için pek çok yol deniyor. Bazen camiye gitmeye üşeniyorum ama burada eğlendiğimiz için de gitmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Yavuz Selim Önal da camide hem Kur'an okumayı öğrendiğini hem de arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını söyledi.

Burada hem eğlenerek hem de öğrenerek vakit geçirdiklerini dile getiren Önal, "Bazen hocalarımız yemek getiriyor, kahvaltı ısmarlıyor. Kur'an dersinden sonra oyunlar oynuyoruz." ifadelerini kullandı.