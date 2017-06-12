"Camiler çocuklarla şenlendi"

ANTALYA (AA) - Antalya Müftüsü Osman Artan, yaz Kur'an kurslarının açılmasıyla kentteki camilerin çocukların sesleriyle şenlendiğini söyledi.

Kepez ilçesindeki Hüseyin Alanyalı Camisi'nde yaz Kur'an kursu açılış programına çok sayıda çocuk ve veli katıldı. Program öncesi caminin içi ve dışı, çocuklar için balonlar ve değişik malzemeyle süslendi.

İl Müftüsü Osman Artan, programa katılan çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklardan Kübra Miraç Aydemir (6), annesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldiğini söyledi. Minik Kübra'nın annesi Sevcan Aydemir de kızının Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmesini istediğini ifade etti.

Hüseyin Alanyalı Camisi imam hatibi Sami Tezcan'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, 4-6 yaş arası çocuklar gösteri sundu.

Program, İl Müftü Yardımcısı Osman Demirel'in dua yaptırması ve cami içerisinde çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Dinimi Öğreniyorum", "Etkinlik Kitabım" adlı kitapların dağıtımıyla sona erdi.

Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile Müftü Artan'ın da katıldığı kitap dağıtımı sırasında çocuklar arasında izdiham yaşandı.

- Kursa katılan çocuklara hediyeler

Cami dışında çocuklara dondurma dağıtan Müftü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 200 cami ve 700 Kur'an kursunda yaz dönemi kurslarının bugün itibarıyla başladığını ifade etti.

"Camilerimiz, sesleriyle cıvıl cıvıl olan çocuklarımızla şenlendi." diyen Artan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı camiye kazandırmak, onları camiyle buluşturmak ve camiyi sevdirmek için onlara hediyeler veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'e geçenlere, Kur'an-ı Kerim hediye etmek için söz verdik. Bugün bu camimizde dondurma dağıtımı yapıldı. Diğer camilerimizde de buna benzer etkinliklerle çocuklarımızın camiye gönülden ısınması ve oraya sevgi, muhabbet beslemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Camilerimize her günkü konumundan ayrı olarak süslemek koşuluyla çocuklarımızın dikkatini çekmek, onları camiye çekebilmek için böyle bir program hazırladık. Bütün camilerimizde çocuklarımızın geleceği mekanlar süslenecektir. Ayrıca çocuklarımızı teşvik etmek amacıyla bu yaz döneminde Kur'an kursuna hiç aksatmadan devam eden bir kız ve bir erkek öğrencimize Kepez ilçe Müftülüğümüz kanalıyla birer tablet hediye edeceğiz. Çocuklarımızın gönüllerine Kur'an ve Peygamber sevgisinin yerleşeceğini ümit ediyorum."