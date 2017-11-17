Caminin kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yaylaköy Camisi'nin yanlış olan kıblesi 49 yıl sonra düzeltildi.

Yaylaköy Mahallesi'nde 1968 yılında inşa edilen caminin kıblesinin hatalı olduğunu fark eden imam Ömer Taş, durumu İlçe Müftülüğüne bildirdi.

Konunun Aydın İl Müftülüğüne de aktarılmasıyla başlatılan çalışmada, cemaatin 49 yıl yanlış yönde namaz kıldığı tespit edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Taş, kıblede 45 derecelik sapmanın olduğunu tespit ettiklerini belirterek durum hakkında cemaate açıklama yaptıklarını söyledi.

Camide belirlenen yerde namazlarını kılmaya devam ettiklerini aktaran Taş, "İlçe Müftümüzle birlikte tespiti tam olarak gerçekleştirince yanlış olan kıblemizi düzelttik. Bundan sonrası içinde düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız varsa buyursunlar, çok seviniriz. Cemaatimiz bundan önceki kıldıkları namazlarda şüphe etmesinler." dedi.