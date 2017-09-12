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Camiye halı bağışladı yargılanmaktan kurtuldu

- Adana'da tartıştığı din görevlisini darbetmeye çalışan kişi, camiye 2 bin 500 liralık halı bağışlamayı kabul ederek şikayetçiyle uzlaştı

Camiye halı bağışladı yargılanmaktan kurtuldu

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı din görevlisini darbetmeye çalışan kişi, camiye 2 bin 500 liralık halı bağışlamayı kabul ederek 2 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde temizlik işçisi Mustafa Karakeçeli, oğluna, Zekiye Düşmez Hal Camisi avlusunda bir kişinin tokat atması üzerine camiye gidip imam Uğur Kocatürk'le tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine imama hakaret ederek onu darbetmeye çalıştığı iddia edilen Karakeçeli hakkında, şikayet üzerine "hakaret ve yaralamaya teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili taraflar uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirince, dosya Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna verildi. Uzlaştırmacı Soner Yetkin’in görüştüğü imam Kocatürk, şüpheliyle camiye halı yardımı yapması karşılığında uzlaşacağını söyledi.

İmamın teklifini kabul eden Karakeçeli, camiye 2 bin 500 liralık halı bağışlayarak "hakaret ve yaralamaya teşebbüs" suçlarından toplam 2 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Cami imamı Kocatürk, olayın tatlıya bağlanmasının sevindirici olduğunu belirterek, “İnsanlar sinirli olduklarında yanlış şeyler yapabiliyor. Önemli olan bunların bir daha tekrar edilmemesi ve yapanların affedilmesi. Biz de uzlaşma sağlayarak hem dava görülmeden sorunumuzu çözdük hem de camimizin eksiğini giderdik.” ifadesini kullandı.

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CamiDin GörevlisiUzlaşma
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