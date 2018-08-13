ÇamlıYaka Konakları Çekmeköy'de ön satışlar başladı

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Çekmeköy’de inşa edeceği yeni projesi ÇamlıYaka Konakları’nda tanıtım öncesi ön satışlara başladı.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni projesi ÇamlıYaka Konakları’nda tanıtım öncesine özel ön satış ayrıcalığını başlattı.

Yaklaşık 19 bin metrekare inşaat alanı üzerine çam ormanlarının yanı başında sınırlı sayıda yaşam için tasarlanan ÇamlıYaka Konakları 3+1, 4+1, 5+1 müstakil bahçeli ve teraslı evlerden oluşacak. Az katlı oluşu, özgün mimarisi, projenin önünde üst segment markaların olacağı ticari alanları ve sosyal alanları ile bölgede fark oluşturacak ÇamlıYaka Konakları, 2 yılda teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Çekmeköy’ün merkezinde, çam ormanlarının yanı başında çok özel bir konumda yer alan ÇamlıYaka Konakları'nın, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe lüks bir yaşam sunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Lüks site hayatını villa konforundaki evlerde yaşamak isteyenler için en doğru adres olacak. ÇamlıYaka Konakları ile müstakil bahçe kullanımlı ve geniş teraslı evlerin bulunacağı bir yaşam projesi tasarlıyoruz. Hızlı ve planlı bir şekilde kentleşen ancak İstanbul’un dört mevsim doğayla iç içe kalmayı başarmış ayrıcalıklı bölgelerinden biri olarak göze çarpan Çekmeköy’de yükselecek ÇamlıYaka Konakları’nın mevcut metro hattı ve üçüncü köprüye yakınlığı ile çok farklı lokasyonlarda çalışan ancak yaşam kalitesine önem veren insanlar tarafından tercih edileceğini öngörüyoruz."