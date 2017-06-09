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Cammu Keşmir'de 19 yaşındaki gencin öldürülmesi protesto edildi

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 19 yaşındaki bir öğrencinin öldürülmesi protesto edildi.İş yerleri ve dükkanların kapatıldığı Shopian bölgesinde, çarşamba günü düzenlenen bağımsızlık yanlısı protestolarda...

Cammu Keşmir'de 19 yaşındaki gencin öldürülmesi protesto edildi

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 19 yaşındaki bir öğrencinin öldürülmesi protesto edildi.

İş yerleri ve dükkanların kapatıldığı Shopian bölgesinde, çarşamba günü düzenlenen bağımsızlık yanlısı protestolarda Adil Ahmad Magray adlı öğrencinin güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından hayat durma noktasına geldi.

Ayrıca 19 yaşındaki gencin öldürülmesini protesto eden öğrenciler, zaman zaman güvenlik güçleriyle çatıştı.

Protestoların devam etmesini bekleyen bölge yöneticileri de perşembe ve cuma günü eğitim kurumlarının kapatılmasına karar verdi.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Keşmir'deki şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu KeşmirHindistan
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