Cammu Keşmir'de direnişçi liderler gözaltına alındı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, İçişleri Bakanı Rajnath Singh'in ziyareti öncesinde bağımsızlık yanlısı direniş örgütlerinin liderleri gözaltına alındı.

Ziyaret öncesinde ülkenin en büyük direniş örgütü koalisyonu olan Tüm Partiler Hürriyet Konferansının liderlerden Mirvaiz Ömer Faruk için ev hapsi kararı alınırken, Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'in Srinagar Merkez Hapisanesine gönderildiği bildirildi.

İki lider, çarşamba günü Hürriyet hareketinin diğer fraksiyonunun lideri Seyid Ali Geylani'nin de desteğiyle ortak açıklama yayınlamış, Hint Ulusal Soruşturma Ajansının Keşmirli bağımsızlık yanlılarına yönelik haksız gözaltılarını protesto etmek için kurumun Yeni Delhi'deki merkezinde protesto gösterisi düzenleyeceklerini belirtmişti.

Direniş liderleri, kurumun haksız uygulamalarını protesto etmek amacıyla başkentte düzenleyecekleri yürüyüşün ardından Hint otoritelerine gönüllü olarak teslim olmayı planlıyordu.

Liderler, bu açıklamanın ardınan peş peşe göz altına alındı. Faruk, perşembe günü ev hapsine alınırken, Yasin aynı gün polis tarafından tutuklandı. Cuma günü serbest bırakılan Yasin, cumartesi sabahı tekrar göz altına alınarak Srinagar Merkez Hapishanesine götürüldü.

Geylani ise zaten son birkaç aydır ev hapsinde tutuluyordu.

Mirvaiz Ömer Faruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Singh'in ziyareti ve açıklamaları Hindistan'ın Keşmir'de sürdürdüğü farsın yeni bir perdesidir. Buraya 'Herkesle konuşmaya hazırım.' diye geliyor, sonra tüm direniş liderlerini tutuklayıp halka sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Böyle yaparak kimle neyi konuşacak merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Soruşturma Ajansı, temmuz ayında aralarında Faruk'un sözcüsü Şedid İslam ve Geylani'nin damadı Altıf Şah'ın bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.



Himalayalar'da Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında süregelen egemenlik tartışmalarına konu oluyor. İki ülke İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana Keşmir'de yaşanan ihtilaf nedeniyle 1948, 1965 ve 1971 yıllarında üç kez savaşa girdi.

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesindeki direniş grupları bağımsızlık veya Pakistan'la birleşmek için uzun yıllardır mücadele yürütüyor. Bölgede 1989 yılından bu yana Hint ordusu ile direnişiler arasında yaşanan çatışmalarda 70 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Hindistan halen bölgede yaklaşık 500 bin asker bulunduruyor.