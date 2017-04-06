Çamobalılardan

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kırsal kesimdeki mahallelerinden Çamoba'da Muhtar Mehmet Aygören ve mahalle sakinlerinden Şükrü Gökçe, "Köye yabancılar geldi, kapınızı açmayın" şeklindeki anonsla ilgili bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Muhtar Aygören, açıklamasında, bamya ekim dönemi olduğunu, bu zamanlarda mahallelinin de tarlada olmasından yararlananların hırsızlık amacıyla evlere girdiğini ifade etti.

Bu konuda sık aralıklarla mahalleliyi uyardıklarını dile getiren Aygören, "Mahalle sakinlerini hırsızlık olaylarına karşı uyarmak amacıyla eski bekçi Şükrü Gökçe, cami minaresinden anons yaptı. Köye gelen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi kadınlar da uyarının kendileri için yapıldığını düşündü. Yaklaşık 15 gün önce yaşanan bu olay, bazı medya kuruluşlarınca yanlış aksettirildi. O gün köyde yoktum. Köyümüzün eski bekçisi beni telefonla arayarak, köye bazı kadınların geldiğini söyledi. Jandarma bizi 'bohçacı kadın' kılığındaki hırsızların bölgeyi gezdiği yönünde uyarmıştı. Ben de eski bekçiye çıkıp cami minaresinden köy ahalisini 'bohçacı kadın' kılığındaki hırsızlara karşı uyarmasını söyledim. O da aynısını anons etti. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi kadınlar da bu anonsu üzerine alınmışlar." diye konuştu.

Aygören, ADD'li kadın üyelerin köye gelmeden önce kendilerine haber vermediğinin altını çizerek, "Keşke haberimiz olsaydı. Bizzat ben karşılardım Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerini ve konukseverlikle ağırlardık. Vatan Partili bir grup geleceğini bize haber verdi. Gelip 'Hayır' propagandası yaptılar. Biz de bu grubu en iyi şekilde köyümüzde ağırlayıp, köyümüzden memnun ayrılmalarını sağlamaya çalıştık." dedi.

Anonsu yapan Şükrü Gökçe de uyarının tamamen hırsızlara yönelik olduğunun altını çizdi.

Anons sonrası mahalleye gelen heyetten bir kişiye muhtarın telefonunu verdiğini aktaran Gökçe, şunları kaydetti:

"Grubun lideri konumundaki beyefendi ile konuştum ve anonsu yaptıktan sonra muhtarın kendilerinin köyde bulunduğundan haberdar olup olmadığını sordum. Muhtara haber vermediklerini söylediler. Sonra muhtarın telefon numarasını verdik. Aradılar ve muhtarla konuştular. Sonrasında da köyde dolaştılar ve çalışmalarını tamamladılar ama bazı basın kuruluşunda bu olay çarpıtılarak yayınlandı. Köyümüz kötülendi, üzgünüz."

Bazı medya organlarında, Çamoba Mahallesi ile ilgili "Hayır'cıların gittiği köyde camiden 'eve almayın' anonsu" şeklinde haberler yer almıştı.



