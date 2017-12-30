Çamur hünerli ellerde sanata dönüşüyor

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Ev hanımından öğretmen adayına ve emekliye kadar birçok kadın hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de meslek sahibi olabilmek amacıyla gittikleri enstitüde yaptıkları çalışmalarla büyük beğeni topluyor.

Her atölyesinde farklı bir uğraşın yer aldığı Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde yer alan seramik bölümünde, çamur, hünerli ellerde sanat eserine dönüşüyor.

Çamuru yoğurup binbir zahmetle eserlerini ortaya çıkaran kadınlar, meslek öğrenmenin yanı sıra eserlerini sergileyip satışını da yaparak ekonomik kazanç elde ediyor.

Kadınlar, çamur üzerinde yaratıcılıklarını ve becerilerini ortaya koyarak, vazodan tabağa, aynadan heykele kadar birbirinden farklı çalışmaları ortaya çıkarıyorlar.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Seramik Öğretmeni Ayşe Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün seramik bölümünde yaklaşık 60 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öğrencileri arasında ev hanımlarının yanı sıra emeklilerin de yer aldığını ifade eden Koca, çamura farklı şekiller verip bunları bin derecelik fırında yaklaşık 8-9 saat pişirerek eserlerin ortaya çıktığını kaydetti.

Koca, yaptıkları çalışmaların büyük beğeni topladığını ve seramiğe ilgisi olanlardan büyük talep gördüğünü söyledi.

- " 90 yaşına kadar bu işi yapacağım"

Emekli öğretmen Esma Nurdan Gökbil (63) de hep toprakta parmağının izini görmek istemesi nedeniyle enstitüye kayıt yaptırdığını ve şu an ikinci sınıfta olduğunu kaydetti.

Uzun yıllar yaptığı öğretmenliğin ardından yeniden öğrenci olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Gökbil, "Enstitüde öğrenci olmak ve seramik bölümünde yer almak çok güzel. Yıllarca toprağın üzerinde parmak izim olsun istemiştim. Şimdi bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Yaşarsam 90 yaşına kadar bu işi yapacağım. Evimde küçük bir atölye kurup bu işe devam edeceğim." diye konuştu

- "Çamura aşık oldum"

Emekli öğretmen Mirtaç Soner (62), enstitüye geldikten sonra çamura adeta aşık olduğunu ve yaptığı eserlerle bu aşkının her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

Okul dışında evinde de çamurla uğraşmaya devam ettiğini belirten Soner, bu işi enstitüden ayrıldıktan sonra da devam ettireceğini belirtti.

Şeyma Ketenci (29) iş aramaları sırasında boş kalmamak ve güzel vakit geçirmek için enstitüye geldiğini ve şu an ikinci sınıfı olduğunu söyledi.

Hobi amaçlı iki yıl önce seramikle ilgilenmeye başladığını ve bir daha bırakamadığını belirten Ketenci, bir atölye açma hedefinin olduğunu ve bunun için de ilk adımlarını attığını kaydetti.

Ketenci, severek yaptığı seramiği başkalarına da sevdirmek ve tanıtmak için çalışacağını ifade etti.



