Çanakkale Boğazı'nda feribot kazası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı Gelibolu İskelesi'nde manevra yapan feribotun çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 2 kişiden biri kurtarıldı, kaybolduğu bildirilen diğer kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu ile Çardak arasında deniz ulaşımını sağlayan özel bir şirkete ait "Erdemler-5" isimli feribot, Gelibolu İskelesi'nde manevra yaptığı sırada, tescili olmayan ve ışık donanımı bulunmadığı ileri sürülen balıkçı teknesine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Tekneden denize düşen Murat Sezek (43) aynı bölgede bulunan "Karahasanoğulları-2" isimli feribotun personeli tarafından kurtarıldı.

Teknede olduğu ve kaza esnasında kaybolduğu belirtilen Şerafettin Çalışkan'ın (56) bulunması için sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle Gelibolu-Çardak ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri, geçici olarak durduruldu.