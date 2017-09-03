Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayıp dönüşe geçen çok sayıda kişi Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oluyor.
Bayram tatili için günler öncesinden yola çıkıp farklı bölgelere giden vatandaşlar, dönüş için erken davrandı.
Kurban Bayramı'nın 3. gününde de dönüşlerini sürdüren binlerce aracın oluşturduğu kuyruk, Çanakkale kent merkezinde 2,5 kilometreye ulaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için araçların Demircioğlu Caddesi'nde sıra oluşturmalarını sağladı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, boğaz hattındaki seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.
Yetkililer, bayram tedbirleri kapsamında "doldur boşalt" sistemiyle gerçekleştirilen seferler sayesinde vatandaşların mağduriyetinin en aza indirildiğini kaydetti.