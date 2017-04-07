ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında, 24-25 Nisan'da anma törenlerinin yapılacağı Gelibolu Yarımadası'nda hazırlıklara başlandı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda gerçekleştirilecek törenler öncesinde görevli ekiplerce konukların bulunacağı noktalar düzenleniyor.

Çalışmalar kapsamında tören alanlarına giriş ve çıkışların gösterildiği tabelalar, yönlendirme levhaları İngilizce ve Türkçe hazırlandı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan binlerce kişinin katılımıyla her yıl Anzak Koyu'nda 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece gerçekleştirilen ayin ile 25 Nisan'da Lone Pine (Tek Çam) ve Conkbayırı'nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı'ndaki etkinliklerde aksaklık yaşanmaması için gereken önlemler alınıyor.

Uluslararası törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi ve Anzak Koyu'na portatif tribünler kuruluyor.

Görevli ekipler, konukların bölgedeki ziyaretlerinde kullanacakları seyyar tuvaletleri alana yerleştirirken, jandarma ekipleri de tören alanında güvenlik önlemleri kapsamında hazır bekletiliyor.

Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanacağı, bölgedeki son kontrollerin yapılarak eksikliklerin giderileceği öğrenildi.



