Çanakkale merkezli hayvan hırsızlığı operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hırsızlığına yönelik Çanakkale ve Balıkesir'de bir hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, şebeke elebaşı ile 9 elemanını yakaladı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, elebaşı Y.K. olan çetenin kent merkezi, Yenice, Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ilçeleri ile Balıkesir merkez ve Havran, Gönen, Balya ilçelerinde önceden keşif yaptıkları yerlerden küçükbaş hayvanları çaldığını, Balıkesir'de yerleşim alanları dışındaki ağıllara götürdüklerini, daha sonra da piyasaya sürdüklerini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Y.K. ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çetenin elebaşı Y.K. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Balıkesir ve Çanakkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda da şüpheliler C.Y, Ö.B, A.B, Y.D, O.U, İ.T. ve M.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Bu arada, şüphelilere ait bir ağılda ele geçirilen 62 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.