Çanakkale merkezli terör operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale, İstanbul, Batman, Van, Erzurum ve Ağrı'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.