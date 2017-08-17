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"Çanakkale Tarihi Alanı"ndaki saha araştırmaları

- Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir Kalesi avlusunda yürütülen çalışmada, 8. Piyade Alayı'nda görev yapan Fransız çavuş Theophile Marie Guyomard'a ait asker künyesi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığınca "Seddülbahir Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi" kapsamında sürdürülen arkeolojik saha araştırmalarında, 102 yıl önce savaşa tanıklık eden objeler gün yüzüne çıkarılıyor.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Seddülbahir Kalesi avlusundan taşınan Fransız askerlerin naaşlarından geriye kalan kemik parçaları, mezar taşları, isim yazılı plakalar ve künyelerin devam eden arkeolojik saha araştırmaları sırasında tespit edilmeye başlandığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalarda toplu ele geçen Fransız asker künyelerin araştırılması sonucu, bir künyede 8. Piyade Alayı'nda görev yapan çavuş Theophile Marie Guyomard’ın isminin okunduğu belirtilerek, askerin, Seddülbahir bölgesindeki çatışmalar sırasında 4 Haziran 1915 tarihinde 34 yaşında hayatını kaybettiği ve kale içine defnedildiği tahminine yer verildi.

Proje çalışmalarının Çanakkale Arkeoloji Müzesi denetiminde devam ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arkeolojik araştırmalarda şu ana kadar Fransız Savunma Bakanlığı arşivlerinde dahi tespiti yapılamayan asker isimlerinin belirlenmesine yönelik incelemelere devam edilmektedir. Çanakkale Savaşı'na katılan Fransız birlikleri, 25 Nisan 1915 tarihinde Ertuğrul Koyu'na yapılan çıkarmanın hemen ardından bölgede mevzilenerek çarpışmalara katıldı. 1919'dan itibaren yaşanan mütareke döneminde Fransız Doğu Orduları Komutanının talimatı üzerine katıldıkları taarruzlar sırasında verdikleri kayıpları için bölgeye 4 mezarlık alanı oluşturuldu. Seddülbahir Kalesi içinde yer alan genel karargah tabyası mezarlığı ise diğer ismiyle Galinier Mezarlığı'dır.

Fransız Ordular Bakanlığı tarafından 1922'de gönderilen bir heyet, söz konusu mezarlıklarda teşhisleri yapılan asker naaşlarından aileleri tarafından istenenlerin Fransa’ya getirilmesini sağlamıştır. Kalan mezarların da toplu halde Seddülbahir bölgesinde ortak bir alana defnedilmesi kararlaştırılmıştır."

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