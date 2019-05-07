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Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin...

Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Bitlis, Muş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Öte yandan, Akdeniz'de de sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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