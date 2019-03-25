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Çanakkale Zaferi’nin Unutulmaz İzleri Capacity’de

Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü olan, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü, “Çanakkale Savaş Objeleri Sergisi” ile Capacity AVM’de anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin Unutulmaz İzleri Capacity’de
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Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü olan, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü, “Çanakkale Savaş Objeleri Sergisi” ile Capacity AVM’de anıldı.

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel düzenlediği sergi ile Şehitler Diyarı ‘Çanakkale’den duygu dolu hatıralar gün yüzüne çıktı.

Capacity AVM’nin sponsorluğunda, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı & Etiktur organizasyonu ile düzenlenen sergi sayesinde o günlere dönen ziyaretçiler, çok özel anılara ve tarihin şanlı izlerine şahitlik ettiler.

15-24 Mart 2019 tarihleri arasında Capacity AVM B1 havuz katı alanında sergilenen, “Çanakkale Savaş Objeleri Sergisi”ni ziyaret eden misafirler, günümüze kadar kalabilmiş orijinal harp malzemeleri, kişisel objelerin yanı sıra birçok özel obje ile o günlerin şanlı zaferinin duygu dolu hatıralarına dokunup, büyük bir savaşın unutulmaz izleri ile tanışma fırsatı yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ZaferiCapacity
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